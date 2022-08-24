Смог в столичном регионе рассеется к 26 августу – Гидрометцентр

В столице запах гари уже практически не ощущается. Воздух в городе стал заметно чище.

В Гидрометцентре считают, что смог в столичном регионе рассеется уже к пятнице, 26 августа. Ветер сменит направление, поэтому дым от рязанских пожаров уже не сможет добраться до Москвы. При этом из-за экстремальной жары подмосковные торфяники по-прежнему находятся под особым контролем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.