В Москве промоют фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе

На Поклонной горе начали промывать фонтанный комплекс "Годы войны". Работы проводят в преддверие Дня города.

Это один из самых больших столичных фонтанов. В нем одновременно циркулирует 15 тысяч кубометров воды. Чтобы полностью его промыть, потребуется несколько дней. Бригада из пяти человек очищает чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации.

Фонтанный комплекс "Годы войны" расположен на главной аллее Парка Победы. Он состоит из пяти одинаковых прямоугольных гранитных чаш, в каждой из которых бьет 45 вертикальных водных струй. Их общее количество – 225. Это символизирует число недель, в течение которых длилась Великая Отечественная война.

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