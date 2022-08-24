На Красной площади начались последние репетиции перед фестивалем "Спасская башня"

На Красной площади проходят последние репетиции перед военно-музыкальным фестивалем "Спасская башня". Десятки коллективов из России, Армении, Белоруссии, Египта, Индии, Таиланда оттачивают свои программы.

В этом году "Спасская башня" будет проходить с 26 августа по 4 сентября. Кроме традиционной музыкальной программы, для зрителей готовят шоу с оружием, конные выступления, танцевальные номера и парады. Помимо Красной площади, гостей фестиваля приглашают также на ВДНХ и в парк "Патриот".

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