Доступность высокотехнологичной помощи в Москве за три года выросла почти на 30%

Высокотехнологичная медпомощь в Москве стала на 30% доступнее за три года. Сейчас ее оказывают более 40 городских стационаров.

В этом году врачи провели рекордное количество операций с использованием высоких технологий – около 90 тысяч. Что за оборудование используют специалисты? И какие методы лечения они применяют? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.