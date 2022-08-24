Универмаг "Телеграф" откроют в столичном ТЦ 25 августа – Сергунина

25 августа в торговом центре "Афимолл Сити" откроется универмаг "Телеграф". В нем сделают отдельная зону для московских дизайнеров. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, такая секция будет пользоваться популярностью, ведь интерес к отечественным брендам растет. Это наглядно показала Московская неделя моды. Теперь главная задача – помочь предпринимателям расширить аудиторию, укрепить позиции их марок и занять освободившиеся ниши. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



