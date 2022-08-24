В Гидрометцентре РФ заявили, что смог в столичном регионе рассеется к 26 августа

Смог в столичном регионе рассеется уже к пятнице, 26 августа. Так считают в Гидрометцентре РФ.

Там прогнозируют, что ветер сменит направление и дым от рязанских пожаров не сможет добраться до Москвы. При этом из-за экстремальной жары под особым контролем находятся подмосковные торфяники, их регулярно проверяют специалисты.

Высок ли риск, что они загорятся? И что сейчас с московским воздухом? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.