На станции "Нагатинский Затон" БКЛ установят еще четыре панно

На станции "Нагатинский Затон" восточного участка БКЛ установят последние четыре панно. Всего их будет 12. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, композиции создавались в специальной мастерской. Чтобы они не повредились во время транспортировки, их разделяли на части, а затем вновь собирали на станции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.