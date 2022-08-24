В Москве ввели ограничения движения на некоторых улицах из-за фестиваля "Спасская башня"

В Москве начали готовиться к старту фестиваля "Спасская башня". 24 августа в городе ограничат движение, подробности привел Дептранс.

С 22:00 24 августа до утра 5 сентября проезд ограничат по Ильинке и в районе дома № 5 по Красной площади. С четверга, 25 августа, на полторы недели изменится трафик на Кремлевской, Софийской, Москворецкой, Раушской набережных и Большом Москворецком мосту.

Сам фестиваль пройдет с 26 августа по 4 сентября. В 2022 году "Спасской башне" исполнилось 15 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.