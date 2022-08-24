Дымка от рязанских пожаров начала рассеиваться в Москве

По словам москвичей, в некоторых районах столицы накануне стало легче дышать – дымка от рязанских пожаров начала рассеиваться. Однако специалисты посчитали, что это временная передышка.

Смог еще задержится в столице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.