Москва перейдет на новый стандарт оказания экстренной медицинской помощи. В 2023 году откроются шесть инновационных комплексов. А симуляционный центр в "Сокольниках" уже продемонстрировал преимущества системы.

Насколько легче станет пациентам и персоналу? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.