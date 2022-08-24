"Утро": движение в столице оценили в 3 балла

Трафик в городе изменился. Движение в Москве оценили в 3 балла.

Непростая ситуация сложилась на 24-м километре МКАД, по внутренней стороне, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение. Длина затора – два километра.

Общая длина заторов – 35 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.