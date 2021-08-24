Более 13 тыс человек переехали в новые квартиры по программе реновации с начала года

Более 13 тысяч москвичей переехали в новые квартиры по программе реновации с начала этого года. Больше всего домов расселили на северо-востоке и западе столицы. А общее количество расселяемых пятиэтажек достигло 300. Более 50 из них уже демонтировали. Одновременно с этим в городе готовят к заселению новостройки.

С января по июль в Москве сдали в эксплуатацию 42 новых дома. Участники программы реновации получают квартиры с отделкой комфорт-класса. Во дворах новостроек устанавливают детские и спортивные площадки, также обустраивают парковки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.