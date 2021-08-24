Движение в районе закрывавшихся станций Сокольнической линии метро восстановлено

На юго-западе Москвы сняли все ограничения, которые вводили на время закрытия станций Сокольнической линии метро. На проспекте Вернадского и соседних улицах убрали ограждения, восстановили парковки и открыли съезды, которые временно пришлось перекрыть. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

Сейчас движение свободное. Саму станцию метро "Проспект Вернадского" открыли накануне после перерыва, который был нужен для строительства перехода на будущую платформу Большой кольцевой линии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.