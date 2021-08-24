Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ заработает до конца года

На ВДНХ скоро появится новая достопримечательность. До конца этого года там должно заработать самое большое в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы".

Сейчас завершают монтаж внутреннего несущего диаметра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.