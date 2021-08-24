На территории бывшей промзоны "Октябрьское поле" создадут более тысячи рабочих мест

Более тысячи новых рабочих мест создадут в районе Щукино после реорганизации бывшей промзоны. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.



Речь идет об экс-промзоне "Октябрьское поле". На ее месте появятся социальная инфраструктура и коммерческие площади.

По словам Андрея Бочкарева, комплексное развитие территорий позволяет давать вторую жизнь заброшенным городским участкам. Их приводят в порядок, строят школы, детские сады, поликлиники – все, что нужно москвичам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.