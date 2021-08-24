В "Мосэкомониторинге" рассказали об изменениях после полного запуска ЦКАД

После открытия Центральной кольцевой автодороги в Москве стало меньше грузовиков. Главный эксперт по природоохранным технологиям ГПБУ "Мосэкомониторинг" Ольга Костенкова рассказала, что благодаря таким ограничениям, снижению транзитных потоков грузовиков в городе ожидается снижение загрязняющих веществ.

"Мы просто получим снижение транспортного потока, тем более это большегрузный транспорт, дизельный, а это самые большие источники выбросов, самых приоритетных для нас загрязняющих веществ", – сказала Костенкова.

Она отметила, что любое снижение загрязняющих веществ является положительным для экологии и для здоровья жителей столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.