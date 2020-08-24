Форма поиска по сайту

24 августа 2020, 07:45

Общество

Москвичи пытаются успеть насладиться последними днями лета

Синоптики рассказали о погоде в столице в понедельник

"Утро": теплая погода ожидается в столичном регионе 24 августа

"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 1 балл

Началось благоустройство территории на развязке МКАД с Волоколамским шоссе

Станцию метро "Рижская" закрыли на год на ремонт

Московский метрополитен снизил стоимость масок до 10 рублей

В музее имени Бахрушина обрушилась часть потолка

Ночные тусовки стали реже беспокоить москвичей

Москвичи отдыхают на пляжах столицы

Москвичи пытаются успеть насладиться последними днями лета. Правда, синоптики обещают, что это еще не конец и тепло пока не собирается уходить из столицы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на европейской части России ожидается теплый сентябрь. По его словам, температура воздуха будет около и выше нормы. При этом избытка осадков не прогнозируется. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Яндекс.Метрика