Москвичи пытаются успеть насладиться последними днями лета. Правда, синоптики обещают, что это еще не конец и тепло пока не собирается уходить из столицы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на европейской части России ожидается теплый сентябрь. По его словам, температура воздуха будет около и выше нормы. При этом избытка осадков не прогнозируется. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.