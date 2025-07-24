Фестиваль "Трапеция" собрал на ВДНХ воздушных гимнастов из пяти стран

Вызов гравитации: 24 июля на ВДНХ в рамках проекта "Лето в Москве" впервые прошел фестиваль воздушных гимнастов "Трапеция". Он собрал профессионалов из России, Испании, Италии, Бразилии и Израиля.

Атлеты показали зрелищные номера на стыке спорта, театра и циркового искусства. Среди них – воздушный "балет", трюки на огромном батуте, виртуозное балансирование на тросе на высоте 9-этажного дома, сальто без страховки и другие уникальные выступления.

Кроме того, на фестивале установили мировой рекорд на самый массовый номер воздушных гимнастов. В нем приняли участие 54 человека. Предыдущее достижение было зафиксировано 10 лет назад в Великобритании с участием тридцати атлетов.

О том, как сила мышц может сочетаться с грациозностью танца и цирковым бесстрашием, узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.