Открытие памятника Екатерине II в Савеловском районе пройдет после благоустройства

Торжественное открытие бронзового монумента российской императрицы Екатерины II в Савеловском районе пройдет после завершения всех строительных работ и благоустройства территории. Пятитонную фигуру высотой около четырех метров установили во внутреннем дворе жилого комплекса "Петровский парк II".

По словам вице-президента Российской академии художеств Татьяны Кочемасовой, скульптура удачно вписалась в современное окружение, а классические формы и бронзовый материал подчеркивают связь времен. В ближайшее время вокруг памятника появится зеленый сквер с пешеходными дорожками, освещением и малыми архитектурными формами.

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