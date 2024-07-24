Новости часа: экспозиция "Город будущего" покажет, какой станет Москва в 2030 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На форуме-фестивале "Москва 2030" покажут экспозицию "Город будущего". Она расскажет, какой будет столица через шесть лет. Об этом говорится на портале mos.ru.

В четверг, 25 июля, в Москве ожидаются сильные дожди с грозой. О непогоде предупредили синоптики.

Мосгорсуд продлил арест Елене Блиновской до 19 августа. Защита блогера уже заявила о своем намерении обжаловать данное решение.