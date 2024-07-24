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Новости

Новости

24 июля, 18:15

Город

Новости часа: экспозиция "Город будущего" покажет, какой станет Москва в 2030 году

Новости часа: экспозиция "Город будущего" покажет, какой станет Москва в 2030 году

Новости часа: городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Народный артист РФ Иван Агапов рассказал о том, что ему нравится в Москве

Фестиваль искусств "Горький +" пройдет в Москве с 8 по 11 августа

Новости часа: пассажиры Московских центральных диаметров совершили 1 млрд поездок

Новости часа: Собянин одобрил строительство многофункциональных комплексов в ЗАО

Новости часа: столичную площадь Европы переименовали в площадь Евразии

Новости часа: Собянин поддержал проведение конкурса на соискание нацпремии "Вызов"

"Моя Москва": Александр Мохов. Часть 1

"Город без окраин": Куркино

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На форуме-фестивале "Москва 2030" покажут экспозицию "Город будущего". Она расскажет, какой будет столица через шесть лет. Об этом говорится на портале mos.ru.

В четверг, 25 июля, в Москве ожидаются сильные дожди с грозой. О непогоде предупредили синоптики.

Мосгорсуд продлил арест Елене Блиновской до 19 августа. Защита блогера уже заявила о своем намерении обжаловать данное решение.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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