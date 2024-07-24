Москвичам представили культурную афишу на 24 июля

Для жителей и гостей столицы представили афишу мероприятий на 24 июля. В нее вошли два фестиваля и две выставки. Так, в столице 24 июля стартует фестиваль кино стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Кроме того, в галерее Ильи Глазунова можно посетить выставку "Да все это басни!", а в галерее искусств Зураба Церетели – экспозицию "Красные ворота/Против течения". Тем временем на семи столичных бульварах продолжается фестиваль "Театральный бульвар". 24 июля на Покровском бульваре состоится открытая репетиция и показ спектакля Юрия Квятковского "Сказка о вечном панке".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.