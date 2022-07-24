В Москве началось благоустройство улицы Лужники и территории около Международного центра самбо и центра бокса. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Улица станет комфортной для местных жителей. Для безопасности пешеходов там уже выставили ограждения с информационными баннерами. Строителям предстоит расширить тротуары и заменить асфальт на проезжей части, установить фонари, поставить лавочки, высадить деревья, а также обустроить дорожки для любителей пробежек и велосипедистов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.