После отмены QR-кодов посетители вновь вернулись в рестораны на Патриках

Наступившие выходные стали первыми, когда рестораны открыты без QR-кодов. В излюбленном месте столичных тусовщиков – на Патриках – вновь многолюдно.

Вместе с тем местные жители отчаянно борются с отдыхающими, отвоевывая свое право на сон. С начала июля в районе действует эксперимент. Въезд на Патриаршие пруды с пятницы по воскресенье с 19:00 разрешен только местным. Чтобы попасть домой, людям нужно документально подтвердить прописку или аренду жилья.

Кстати, по пути жителей Патриков пошли и жители Арбата. Они противостоят шумным байкерам и требуют ограничить движение мотоциклистов на пешеходной улице.

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