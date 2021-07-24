Москвичам рассказали о погоде в субботу 24 июля

Днем 24 июля воздух в Москве прогреется до +21-го градуса. Ветер будет дуть северный со скоростью 3-8 м/с. Дождя сегодня не будет.

В Подмосковье температура воздуха составит 19–24 градуса. Подробнее о погоде в столице – в эфире телеканала Москва 24.

