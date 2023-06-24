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Новости

Новости

24 июня, 18:45

Город

Москвичам показали ситуацию с движением транспорта в столице

Москвичам показали ситуацию с движением транспорта в столице

В Москве отменили все массовые мероприятия из-за режима КТО

Собянин: в связи со сложной ситуацией 26 июня в Москве объявлен нерабочий день

На подъезде к аэропорту Шереметьево усилили меры безопасности

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Жителям столицы рассказали о введенных мерах безопасности в Москве

Москвичам рассказали, что предполагает режим КТО в столице

Москвичам рассказали о введенных мерах безопасности в Москве

Москвичам рассказали о введенных мерах безопасности в столице

Москвичам рассказали о мерах безопасности в столице

В Москве 24 июня отменили все массовые мероприятия, в городе действует режим контртеррористической операции. Во время действия режима КТО представители власти могут досматривать машины и людей, проверять документы, удалять людей и транспорт с территории КТО.

Судя по кадрам на одной из столичных участков, есть небольшое ограничение движение, а сотрудники ДПС выборочно останавливают водителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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