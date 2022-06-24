Главные площадки Московской недели моды посетили более 100 тысяч человек

Площадки Московской недели моды в "Зарядье" и на ВДНХ уже посетили более 100 тысяч человек. Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

За первые дни свои коллекции представили свыше 70 дизайнеров из разных городов России. Для них это не просто возможность заявить о себе, но и шанс найти партнеров. До 26 июня на Тверском бульваре будет работать фэшн-маркет, где будет представлена одежда и аксессуары от различных отечественных брендов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

