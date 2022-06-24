Москва стала лучшей в рейтинге по оказанию электронных услуг

Москва стала лучшей в оказании электронных услуг. Столица возглавила национальный рейтинг третий год подряд. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина. Результаты исследования ранее опубликовало Минэкономразвития.

Городу удалось не только сохранить лидерство, но и упрочить позиции за счет совершенствования цифровой экосистемы. В рейтинге город набрал 95,84 балла из 100 возможных. В тройке лидеров – Московская и Тульская области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.