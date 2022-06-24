Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности. Высокая температура воздуха в столице ожидается на протяжении следующих трех дней.

В выходные дни столбики термометров в городе превысят отметку в 30 градусов. Из-за жары в Москве объявили штормовое предупреждение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

