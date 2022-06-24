Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за жары

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за жары. Аномальные температуры ожидаются в столице в ближайшие три дня. В выходные столбики термометров перевалят за отметку 30 градусов тепла.

По словам заммэра Петра Бирюкова, круглосуточно дежурят 1,5 тысячи аварийных бригад, в том числе мониторят температуру и состояние дорожного полотна. При необходимости проводят аэрацию.