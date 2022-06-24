Треть работ по благоустройству территории спорткомплекса "Авангард" выполнена – Бирюков

Треть работ по благоустройству территории спорткомплекса "Авангард" на востоке Москвы уже выполнена. Об этом рассказал заммэра города Петр Бирюков.

По его словам, на объекте восстанавливается футбольное поле и трибунное пространство. Там также установят силовые тренажеры, оборудуют площадку для тенниса. Вокруг футбольного поля сделают беговые дорожки, спортивную зону с полосой препятствий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

