В Москве ограничат продажу алкоголя на время школьных выпускных

Торговлю напитками в стеклянной таре и алкоголем ограничат вблизи мест проведения выпускных вечеров в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Крупное ДТП с двумя погибшими в центре Москвы устроил лихач из Ставрополя. Об этом сообщил РИА Новости источник из правоохранительных органов.