Движение в центре Москвы ограничат из-за выпускного

Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в центре Москвы 25 и 26 июня из-за праздничных мероприятий для выпускников. Об этом напомнили в Дептрансе.

Нельзя будет проехать на нескольких участках Ильинки 25 июня с 07:00. Ограничат съезд с Крымского Вала в сторону Ленинского проспекта с 04:00 25 июня и до утра 26 июня.

С 23:50 25 июня до 00:20 26 июня ограничат проезд по Москворецкой улице и Кремлевской набережной от Большого Москворецкого моста до Боровицкой площади. Полностью перекроют улицу Варварку, Большой Москворецкий мост и площадь Васильевский Спуск, Москворецкую набережную от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, участки Софийской и Раушской набережных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.