ЦОДД оценил трафик в Москве в 4 балла

Движение в городе оценили в 4 балла. Общая длина заторов – 141 километр.

На проспекте Мира в направлении центра затруднения возникли на съезде с Енисейской улицы. Там произошло ДТП с участием трех автомобилей. Движение ограничено до одной полосы. Длина затора по Енисейской улице составила 1,5 километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.