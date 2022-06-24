Загруженность столичных дорог оценили в 1 балл

Главный специалист ЦОДД Степан Кузнецов рассказал, что движение в городе оценивается в 1 балл. Общая длина заторов – 18 километров.

На 27-м километре МКАД проводят дорожные работы по замене асфальта-бетонного покрытия проезжей части, а движение затруднено от Каширского шоссе и оценивается в три километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.