ЦОДД оценил загруженность столичного трафика в 3 балла

Главный специалист ЦОДД Степан кузнецов сообщил, что движение в городе оценивается в 3 балла. Общая длина заторов – 91 километр.

Из-за неисправного автомобиля на 33-м километре МКАД водители с затруднениями проедут пять километров. Также затруднен съезд с Варшавского шоссе на МКАД. Там затор оценивается в 2,5 километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

