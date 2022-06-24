Вход в Московский зоопарк для посетителей в розовом сделали бесплатным

В Московском зоопарке 24 июня действует особый дресс-код. В честь Всемирного дня фламинго там запускают акцию "Дитя заката".

Всех, кто пришел в розовой одежде, пускают бесплатно. Должно быть надето два или более элемента одежды в цветах фламинго. Например, футболка и шорты. Можно также просто розовое платье надеть. Акция проходит весь день.

Фламинго живут на Большом пруду зоопарка и практически встречают посетителей на входе. Летом птицы гуляют в открытом вольере. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

