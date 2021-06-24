В правительстве Москвы объяснили, кому и где будет нужен QR-код

"Бесковидный" режим в Москве не будет распространяться на магазины и аптеки, сообщили в оперштабе. Это значит что для посещения не потребуется QR-код.

Получить его могут привитые только зарегистрированными на территории России вакцинами. Справка об антителах не подойдет, как и бумажный сертификат. Тем, кто переболел бессимптомно или не обращался к врачу, придется сдавать ПЦР-тест.

QR-код можно будет получить 25 июня в личных кабинетах на mos.ru, "ЕМИАС.ИНФО", Госуслугах, а также в приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус". Это касается полностью привитых и переболевших за последние 6 месяцев. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.