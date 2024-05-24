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24 мая, 12:15

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Мост у Берегового проезда построят из 8 тыс тонн металлоконструкций

Мост у Берегового проезда построят из 8 тыс тонн металлоконструкций

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Автомобильный мост у Берегового проезда, который соединит Шелепихинскую набережную и Филевскую пойму, построят из 8 тысяч тонн металлоконструкций. В каждом направлении движения там будет по три полосы.

Как заявил руководитель проекта Алексей Рогачев, на данный момент выполнено порядка трети всех работ. Специалисты приступили к сборке и надвижке конструкций моста, а также возведению монолитного пролетного строения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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