Москвичам рассказали о благоустройстве столичных набережных

В этом сезоне в столице приведут в порядок свыше 10 набережных Москвы-реки. Одними из самых сложных объектов стали Воробьевская и Лужнецкая набережные. Там развернули большую стройку.

Например, рабочие возводят новые места для отдыха и прокладывают велодорожки. Это не просто городское благоустройство, а часть масштабного проекта по возрождению спортивного кластера на Воробьевых горах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.