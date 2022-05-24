Все цели, поставленные президентом РФ в ходе спецоперации, будут достигнуты – Патрушев

Все цели, поставленные президентом РФ в ходе спецоперации, будут достигнуты. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

В Москве к акции "День без турникетов" впервые присоединятся 14 компаний, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Массового освобождения площадей в российских ТЦ сейчас не наблюдается. Об этом рассказал Минпромторг.