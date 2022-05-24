Сотрудник ЦОДД сообщил, что столичный трафик составляет 5 баллов

Главный специалист ЦОДД Алексей Немченко сообщил, что движение в городе оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 226 километров.

На Озерной улице в сторону центра произошло столкновение двух автомобилей. Движение затруднено на 1 километр. Ожидается прибытие сотрудников ГИБДД.

На Ленинском проспекте перед улицей Удальцова столкнулись две машины. Сотрудники ГИБДД на месте, в ближайшее время движение восстановится. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.