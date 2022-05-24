Специалист ЦОДД оценил загруженность столичных дорог в 5 баллов

Главный специалист ЦОДД Павел Парфенов сообщил, что движение в столице оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов оценивается в 249 километров.

На шоссе Энтузиастов сложно проехать от улицы Плеханова до метро "Авиамоторная". Длина затора 3,5 километра. Время в пути составит 35 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.