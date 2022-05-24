На ВДНХ распустились тюльпаны

На ВДНХ уже распустились тюльпаны. Они заполонили всю Центральную аллею выставки и не только. Всего высажено 500 тысяч тюльпанов 65 сортов.

Красные, розовые, сиреневые, оранжевые и даже в полоску – расцветки поражают воображение. Такое разнообразие весенних красок притягивает любителей фото.

А тем, кто еще не успел насладиться тюльпанами, стоит поторопиться. Они отцветут через несколько дней. Но вместо них на ВДНХ появятся другие цветы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.