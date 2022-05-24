Павильон "Макет Москвы "закрыли на реконструкцию

Павильон "Макет Москвы", одно из самых популярных мест на ВДНХ, закрыт на реконструкцию до конца мая. Там планируют заменить большой экран.

Новая видеостена станет больше и ярче. Она единая и полностью бесшовная. Так что картинка с любой точки в павильоне будет полноцветной. Оценить обновления можно будет уже 1 июня.

Главная отличительная особенность макета столицы – точная детализация зданий и полное воссоздание ландшафтной архитектуры. Там представлены 23 тысячи объектов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.