Загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

Главный специалист ЦОДД Павел Парфенов рассказал, загруженность дорог в городе оценили в 3 балла. Длина заторов – 117 километров.

На шоссе Энтузиастов сложно проехать от улицы Плеханова до станции метро "Авиамоторная". Длина затора – 2,5 километра. Время в пути составит 25 минут.

На Ярославском шоссе традиционный затор длиной шесть километров начинается от МКАД и тянется до Северянинского путепровода. Время в пути займет около 35 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.