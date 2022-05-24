Стадион "Москвич" планируют открыть после реконструкции летом 2022 года

Стадион "Москвич" собираются открыть после реконструкции этим летом. Уже появилось новое футбольное поле с подогревом. Играть на нем можно будет и зимой. Есть стрелковый комплекс, стали больше трибуны и пространство под ними.

В исторический спортивный кластер также входят: дворец спорта, ледовая арена и теннисные корты. В ближайшее время их тоже планируют обновить и благоустроить территорию вокруг, а также сделать зоны отдыха.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.