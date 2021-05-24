Более 30 тыс москвичей переехали в новые квартиры в рамках программы реновации

Более 30 тысяч москвичей уже переехали в новые квартиры по программе реновации. Одновременно со строительством домов, обновляют и инфраструктуру районов.

Всего должны построить около 400 социальных объектов. Только в Люблине появится семь новых детских садов. Помимо этого, построят спортивные и досуговые центры. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Дома по программе реновации сдают в срок. И это, несмотря на рост цен на стройматериалы, подчеркнул Загрутдинов. В частности, сильно подорожал металл, а вскоре могут подняться цены и на бетон. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.