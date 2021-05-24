Москвичам рассказали о ситуации со светофорами на Садовой-Сухаревской улице

Работа светофоров на Садовой-Сухаревской улице возобновилась.

Ранее там осложнилось движение из-за отключения светофоров. Нормально ехали только те, кто поворачивал с Садового кольца на проспект Мира. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.