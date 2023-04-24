Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

В этом году новая дорога появится между Симоновской набережной и Южнопортовым районом. Мост через затон Новинки уже готов на 85%. Запуск движения по мосту позволит разгрузить участки Третьего транспортного кольца и проспект Андропова, а также сделать более доступной для транспорта территорию ЗИЛа и новые жилые кварталы.

Один человек пострадал в ДТП на северо-востоке Москвы. Авария произошла на Алтуфьевском шоссе возле 79 дома, там столкнулись три автомобиля. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что минивэн получил сильные повреждения, так как в результате маневра он врезался в дерево. По словам очевидцев, пострадавшего увезли в больницу.

Понедельник, 24 апреля, стал самым теплым днем с начала года в Москве. Впервые за весенний сезон температура воздуха в превысила отметку в 20 градусов, это выше климатической нормы на 4–5 градусов.

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