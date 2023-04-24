Регистрация на участие в программе "Твой старт в туризме" началась в Москве

В столице запускают молодежную программу "Твой старт в туризме" , регистрация участников уже началась. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Студентов профильных вузов и колледжей ждут вебинары и занятия с наставниками. Тех, кто покажет лучшие результаты, пригласят на стажировку в туристические компании, отели, музеи и парки Москвы.

Программа состоит из двух блоков. Участникам расскажут о разных направлениях в индустрии путешествий и необходимых для работы навыках, а затем они смогут выбрать специализацию и изучить ее особенности. Всего пройдет более 30 вебинаров и 10 экскурсий. Прием заявок продлится до 23 мая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.